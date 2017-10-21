德国宝马涉垄断遭欧盟搜查

（联合早报网讯） 德国汽车制造商宝马集团新闻发言人20日表示，宝马因涉嫌德国汽车行业垄断，而遭欧盟监管者突击搜查。

据悉，欧盟反垄断部门自16日起搜查了宝马位于德国慕尼黑的总部。这是自今年7月德国《明镜》周刊首次披露德国多家汽车制造商涉嫌达成同业联盟实施垄断以来，欧盟监管部门对相关企业发起的第一起搜查。

德国戴姆勒公司20日向欧盟委员会申请成为该垄断案的关键证人，意在通过向监管部门揭发不当行为来免除罚款。根据欧盟相关规定，参与垄断的公司中第一个向欧盟委员会检举揭发并提供有效信息的可以免除罚款。

此前，大众集团已主动向监管当局承认可能违反了反垄断法，意在减轻惩罚。

据《明镜》周刊报道，自上世纪90年代起，大众集团及其子公司与保时捷、宝马、戴姆勒等车企以不同工作组的形式举行秘密会议，就技术、成本、供应商，甚至最近深陷丑闻的柴油车尾气处理系统达成一致，来消除竞争、操纵定价。

如果垄断行为属实，德国联邦卡特尔局和欧盟委员会将对上述车企处以最高为其年收入额10%的罚款。按照这些车企2016年的营业收入，罚款总额最高将接近500亿欧元。

截至目前，欧盟监管部门尚未对任何一家德国车企正式发起反垄断程序。

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