巴塞罗那人示威抗议西班牙收回加泰自治权

（联合早报网讯）巴塞罗那欲脱离西班牙独立声浪未平歇。继今年10月1日举办公投投票，92.01%赞成独立，投票率有43%。然西班牙政府决定“来硬的”，在西班牙中央政府着手解散加泰罗尼亚自治区政府，以阻止自治区领袖寻求独立后，消息传出后，据当地警方表示，约45万人今天在巴塞罗那走上街头表达不满。

据中时电子报报道，加泰罗尼亚位于伊比利半岛东北部，是西班牙自治区之一，当地第一母语的加泰罗尼亚语和西班牙语也有所不同。2008全球金融风暴后西班牙经济每况愈下，然身为工业中心、观光中心的加泰罗尼亚经济仍算稳定，因此加泰罗尼亚独立运动始终沸沸扬扬。

加泰罗尼亚今年10月1日举办公投投票，92.01%赞成独立，投票率有43%。然事后西班牙政府欲阻止自治区领袖寻求独立后，政府内阁会议后宣布将暂时收回加泰罗尼亚政府的自治权，并解散自治区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）所领导的政府转由中央接管。

此消息传出后，阻止自治区领袖寻求独立后，据警方估算，有逾45人上街抗议马德里当局的决定。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特现身在抗议中，许多人高呼“独立”和“自由”等口号。

除巴塞罗那人上街示威外，针对西班牙政府解散加泰罗尼亚政府并强行举行新选举，加泰罗尼亚自治区议会议长佛卡德尔（Carme Forcadell）稍早表示，这是发动“政变”及“攻击民主”。

公投大选结果出炉后，先前伊格蒙特暂缓宣布加泰罗尼亚独立，以寻求与西班牙政府对话。然西班牙政府表态不愿妥协，加上西班牙各地反对加泰罗尼亚独立声浪起，堪称解西班牙近40年来最大的政治危机。

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