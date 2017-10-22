韩美日6月曾在WTO会议上夹攻中方反萨德措施

（联合早报网讯）世贸组织（WTO）官网22日公开的6月16日WTO服务贸易理事会会议记录显示，韩国政府重提中方在零售、旅游领域针对韩国企业采取反萨措施不符合WTO协议，美国和日本则表态支持。

据韩联社报道，此前，韩国政府曾在3月的服务贸易理事会上提出该问题，指出中国持续采取不符合《服务贸易总协定》（GATS）最惠国待遇、市场准入、国民待遇的措施。韩国政府表示，正在与中方开展双边努力，希望尽快友好解决这一问题。但若状况没有好转，将在下次会议上正式申诉。

对此，美国代表表示，考虑中国在GATS具体承诺减让的提供模式1（跨境交付）和模式2（境外消费），中国限制销售其他WTO成员国的旅游产品将成为令人担忧的问题，美方还指出韩国受到的影响最大，其他在韩投资或通过韩中旅游获益的会员国也会受到影响，并担心未来其他会员国遭到类似的措施。日本代表也表示，担心中国限制旅游和流通服务领域的措施同中国的GATS义务不符。

就此，3月理事会后中国代表分别在北京和日内瓦同韩国代表单独会面重申中方立场，表示不认同韩方所提及的措施，对韩国重提这一问题表示遗憾。

此后，日本和美国分别对6月1日起实施的《中华人民共和国网络安全法》（以下简称《网络安全法》）可能对在华营业的外国互联网企业活动造成影响表示担忧。韩国代表表示，将高度关注该法实施情况并感谢日本代提供信息。韩美日本三国就中国“反萨”措施和《网络安全法》问题形成对华夹击攻势。

据悉，韩国政府在召开6月的理事会前通过多方努力争取美国和日本的支持。会议记录详情请见12日向公众公开的WTO服务贸易理事网站(https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/s_coun_e.htm)。

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