肯尼迪遇刺文件　特朗普承诺周四解密

（联合早报网讯）美国第35任总统肯尼迪，1963年11月22日在得州达拉斯遇刺身亡，轰动全球，有关调查报告自案发后一直封存在国家档案馆，不为公众所阅，但有关情况将会改变。1992年美国国会通过法案，规定所有有关文件需要在25年后公开，而期限将会于周四届满，现任总统特朗普亦在社交网站Twitter表明，将会容许有关文件公诸于世。

据明报报道，有关案件纪录，历年来有3万多份已加密文件释出，而周四释出的是最后3000多份从未曝光，包含中央情报局及联邦调查局的调查报告，而上述的3万多份已加密文件，周四亦将会解密。

虽然据国会法案规定，时任总统有权因危害情报部门、执法部门、军队运作、外交关系等原因，禁止文件释出，然而，特朗普已在Twitter发表帖文，表示会容许有关文件公诸于世，而白宫亦发表声明，指除非有关部门能明确指出有关文件能威胁国家安全，否则应让这些文件充分透明化。

肯尼迪是自林肯、加菲尔德、麦金利后，第四名被刺杀的美国总统。凶手奥斯华被捕后两天，亦在大庭广众下被另一名刺客鲁比枪杀，令事件成为一大“悬案”。由于时值冷战，美苏关系紧张，案件至今一直是阴谋论四起。不过，联邦法官特恩海（John Tunheim）表示，相信这些文件不会对肯尼迪遇刺案有任何重大披露。

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