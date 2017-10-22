加泰罗尼亚领袖：遭西班牙独裁者佛朗哥后最恶劣攻击

（联合早报网讯）加泰罗尼亚自治政府主席普伊格蒙特和其他分离主义领袖周六齐声谴责西班牙首相拉霍伊所领导的中央政府，启动宪法第155条撤回加泰尼隆亚的自治权。他们把目前的局面比作上世纪佛朗哥铁腕统治西班牙的独裁时代，并表明加泰罗尼亚不会接受。

据星岛日报报道，普伊格蒙特抨击中央政府不尊重法治和加泰罗尼亚人民在公投中所表达的意愿，攻击加泰尼隆亚的建制和民主。这是自从1939至1975年佛朗哥独裁统统治西班牙及结束地方自治以来，最恶劣的一次攻击。

周六，又有数以十万计的居民涌到首府巴塞隆拿市中心街道，声援自治政府，誓言要作出抗争，并对中央政府表达愤怒。当地警方估计，有多达四十五万人上街参加游行。许多示威者高叫“自由”、“独立”等口号，并挥舞代表加泰罗尼亚的黄、红、蓝旗帜。

一名22岁青年说：“我感到非常愤怒，极之难过。他们毁掉 (加泰罗尼亚) 政府。他们想毁掉甚么便毁掉甚么，但我们会继续斗争。”

普伊格蒙特发表讲话时保持审慎，避免直接提及“独立”这个词语，但严词抨击中央政府坚决拒绝对话，是践踏加泰罗尼亚人民的意愿。他稍后会召开一次议会特别会议，商讨对策。

他又用英语向欧洲的公民发表讲话，指欧盟成立时所高举的价值观，正在加泰罗尼亚面对危险。

据当地传媒报道，西班牙内政部正准备接管加泰罗尼亚警队，革除已被控以叛乱罪的警察总长特拉佩罗。中央政府亦正考虑接管加泰罗尼亚的公共广播机构 TV3。

至于解散加泰罗尼亚议会、提早举行大选及罢免自治政府领导层等措施，虽然已获多个反对党派支持，但仍要在未来数天内等候全国参议院通过，方可落实。拉霍伊说，国家团结正受到严峻威胁。除了采取这些措施，他别无选择。

检察部门表示，如果普伊格蒙特直接宣布加泰罗尼亚独立，他可能会被控煽动叛乱罪。若被法庭裁定罪名成立，他最高会被判入狱30年。

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