日众院大选今晚开票 希望之党主帅小池缺席

（联合早报网讯）日本东京都知事小池百合子昨晚从羽田机场搭民航机赴巴黎，出席防止地球暖化的“C40大城市气候领导联盟”营运委员会等。

据中时电子报报道，小池昨晚还在池袋为今日投开票的众议院大选做最后一场助选演说，而当晚便搭机离开日本，预定25日返日。

因此小池在今晚众院大选开票时，无法坐镇竞选总部，只能在巴黎应对媒体的采访。

小池预定在C40上介绍东京都发行的环境公债（Green Bond）等东京都的环保政策。小池此行还将视察1969年自巴黎市中心搬到郊外的全球最大批发市场。

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