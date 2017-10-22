捷克亿万富豪将任总理 多个政党拒加入联合政府

（联合早报网讯）捷克亿万富豪巴比什 (Andrej Babis) 和他领导的新公民同盟 (ANO) 在周六举行的大选中取得压倒性胜利。预料巴比什将会出任总理，筹组新政府上台执政。

据星岛日报报道，根据捷克统计部提供的资料，点算了所有选票后，新公民同盟取得29.6%选票支持，在下议院200个席位中夺取78席。这个得票率是其他政党的三倍。

中间偏右的公民民主党和海盗党各得票10%，分别屈居第二和第三位。海盗党得到22个席位，是该党首次有代表跻身国会。

本次大选的整体投票率为61%。

虽然新公民同盟成为第一大党，但由于无法在下议院内取得过半数议席，必须与其他政党谈判合作，合组联合政府。如无意外，巴比什将上台出任总理。

63岁的巴比什在首都布拉格的总部对大批兴高采烈的支持者和记者说：“这是一次大成功。”

不过，已有数个政党表明不会加入以新公民同盟为首联合政府，因为他们指巴比什在商界和政界累积愈来愈多权力，对国家的民主构成威胁。在此情况下，巴比什要寻找合作伙伴，有一定的难度。

巴比什在捷克富豪内榜内排第二位，领导传媒王国，旗下有两份报章和一个很受欢迎的电台。他一向对欧盟抱持怀疑态度，反对捷克与欧盟建立更紧密关系，但他又表明，不会与极右势力合作。

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