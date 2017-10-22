林有庆：林梧桐遗嘱早分配清楚

（联合早报网讯）持有云顶集团的建发实业（Kien Huat Realty）总经理林有庆表示，云顶家族争产风波并不影响云顶集团或其他资产的股权架构，因为已故云顶创办人林梧桐为了避免争产纠纷，早就有所准备。“一山一头虎，不能藏二虎。”

林有庆接受财经週刊《The Edge》访问时指出：“林梧桐设立国泰家族信托基金的目的非常明确。他深知“一山不能藏二虎”，因此将所有财产分成三份，由三个不同的信托公司管理。他也确保未来将经营所有上市公司者是他看中的（云顶集团主席兼总执行长林国泰），这些早在2003年便已确定。”

林有庆说，林梧桐为三个儿子各别成立信托，每个信托早都指定受益人，但让人遗憾的是此事仍被带上法庭相争。“整个局面被描绘成他们的叔叔（林国泰）抱着所有财产不放，连骨头也不分给侄儿侄女，这些根本是含血喷人。”

林有庆虽也姓林，但他与云顶林氏家族并没有亲戚关系。他自加入公司时，云顶已是林国泰掌权。他说：“我们一直都保持沉默。林国泰是非常低调的人，但他对相关报道显然并不开心。”

林有庆说，云顶集团主席及首席执行员林国泰持有的云顶有限公司38.68%股权，是由林国泰的父亲林梧桐2003年透过国泰家族信托基金完成转让。这意味林梧桐遗产的最大份额是由林国泰继承。

林梧桐长子林致强已在2014年病逝，林国泰是林梧桐次子。林致强虽是长子，但生前并没有打理云顶集团。林致强病逝后，其三名儿女林拱耀、林拱和及林淑玲2016年10月因遗嘱等问题而起诉林国泰和林致华，掀起这场方兴未艾的争产风波。

林国泰的妹妹林秀琼今年也起诉林国泰及云顶控股公司建发实业，并要求法庭宣判建发实业所持有的云顶集团79万6250股归她所有。林国泰的侄儿林拱和接着在今年6月入禀法庭，要求撤销一份据称是其已故祖母李金花发出给叔叔林国泰及林致华的遗产处理全权委托书。

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