马哈迪：我没策划茅草行动

（联合早报网讯）马来西亚前首相马哈迪在1987年发动打压异议分子的“茅草行动”，至今刚好30年。目前已成为反对派领导人的马哈迪表示，茅草行动并非他所策划，他当时也不同意展开大逮捕行动，但警方却坚持这么做。

时任教育部长安华1987年故意指派不懂华文的副校长掌管华小，随即引发华社连串抗议。国阵成员党马华及民政党，当时与反对党民主行动党及董教总一起反对此事，并准备从10月15日起罢课三天。

各方协商后同意取消罢课，但马哈迪仍在10月27日发动“茅草行动”，援引内部安全法令扣留106名朝野政党领袖及华教工作者。当局也关闭华文报《星洲日报》、英文报《星报》和马来文报《祖国报》等三家报纸。

安华这几年已多次多次向华社道歉，马哈迪则一直避谈此事。曾在茅草行动下被捕的社运分子柯嘉逊等人，日前再次要马哈迪道歉及忏悔。

马哈迪目前是反对派希望联盟总主席，也是希盟成员党土著团结党总主席。他最近接受新闻网站“马来西亚人洞察网”（The Malaysian Insight）访问时，指警方当时主张大逮捕并策划了茅草行动。

他说：“我不认同这做法（大逮捕）。我告诉警方：我们必须废除《内安法令》，但警方不认同。我必须听从警方在维安方面的劝告，我不能反抗警方。”

马哈迪说：“我没有反抗警方，因为我要靠他们。维安是警方的工作。如果警方说要抓这个人，就抓吧，只要我可以尽快放人就好。”

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