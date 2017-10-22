（联合早报网讯）马航原首席执行员彼得贝鲁辞职后，马来西亚前首相马哈迪指彼得贝鲁是因首相纳吉干预马航才被“逼走”。彼得贝鲁今天召开记者会反驳马哈迪的说法。

彼得贝鲁强调，他今天是以个人身份召开记者会，并不代表马航。他说，他本月8日向马航主席莫哈末诺辞职，莫哈末诺及国库控股过后10天都一直努力挽留他，因此并未公开他辞职的消息。

他说，爱尔兰瑞安航空（Ryanair）本月17日向股票交易所汇报时，宣布委任他为首席营运员，才爆出他离开马航的消息。他表示，他辞职时尚未答应接任瑞安航空首席营运员，但瑞安主动联系并欢迎他重返该公司时，他想留在马航的心已经动摇。

彼得贝鲁与马航的合约原定在2019年6月到期。他拒绝回应毁约赔偿数额，只强调这是“私事”而没必要回应。

马哈迪上周五在博客指彼得贝鲁不满纳吉干涉马航事务，也没有谘询马航领导层就美国购买波音787飞机，因而决定离职。彼得贝鲁指马哈迪的说法完全错误。“他（纳吉）没有任何幕僚联系我，没有人或事情干预我。没有干预，我只是要回乡，回到我的国家和我爱的人身边，就这么简单。”

彼得贝鲁将在12月1日正式离开马航，接手的是原任首席营运员依兹汉。彼得贝鲁说，依兹汉在马航服务38年，是“在马航长大的孩子”，最适合担任马航首席执行员。

他说：“我认为由马来西亚人出任（马航）首席执行员是件好事。依兹汉过去几年负责飞航运作，他也是我加入马航后第一个认识的人。我们第一天合作就工作到凌晨2时才下班，他是个很棒的运作者，拥有丰富的（飞航）知识。”

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