安倍最快下月1日组织新内阁

（联合早报网讯）共同社报道，赢得大选的首相及自民党总裁安倍晋三最早会在11月1日，在特别国会上被指名为第98任首相，启动第四届安倍内阁。

日本第48届众院选举22日举行投票，当天立即开始计票。共同社在全国实施的出口调查显示，自民党已获额定议席数465个的过半议席（233席以上），安倍政府将继续执政，且预计与联合执政的公明党能赢得足够主导国会运作的“绝对稳定多数”（261席）。

据报道，安倍最早会在11月6日与到访的美国总统特朗普会谈，朝着在选战中主张的加强对朝鲜施压确认日美合作。赞成在安倍执政时修改宪法的执政党、在野的希望之党、日本维新会等修宪势力获得众院额定议席数的三分之二（310席）以上已成定局，安倍可能加速宪法讨论。

新成立的希望之党（党首：东京都知事小池百合子）与立宪民主党（党首：前官房长官枝野幸男）正在竞争成为第一大在野党。

全国11个比例代表区方面，自民党很可能将获得65至69席，希望之党预计获得约30席，立宪民主党则约为35至39席。

日本总务省发布截至当地时间22日下午6时的投票率为29.99%，比战后最低的上次选举还要少4.99个百分点。约20.10%的选民已提前投票。

此外，受台风影响的爱知、爱媛、宫崎各县等离岛无法回收投票箱，难以在22日内计票。

此次众院选举共有来自8个政党等的1180名候选人，争夺共465个议席（小选区289个，比例代表176个）。这是选举年龄降至“18岁以上”后的首次众院选举。额定议席数削减了10个，为战后最少。

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