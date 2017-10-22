恐袭案剧增 德司法机关人手吃紧

（联合早报网讯）面对越来越多的恐怖主义案件调查，德国司法机关愈发力不从心。德国之声中文网报道，仅今年最新出现的几百个案例就让调查部门陷入人员紧缺的境况。

该网站引述德国《周日世界报》（Welt am Sonntag）的报道称，德国联邦总检察院今年已展开超过900起针对恐怖主义行为的调查，其中800个案例和极端伊斯兰分子有关，且继续呈上升趋势。去年，相关恐怖主义调查的案例为250个，2013年只有大约70个。

报道指出，坐落于德国卡尔斯鲁厄的联邦总检察院已将300个案例转交给州检察机关查办。

长期以来，德国联邦总检察院一直抱怨该机构受理案件数量过大，人员非常紧张。

另据德国《明镜周刊》报道，今年年初，总检察长法兰克曾致信各联邦州司法部长，请求他们向联邦总检察院派遣检察官和法官。

德国自民党副主席库比基受询时表示，德国司法机关处理能力目前处于“完全饱和”的状态，需要在检察院和法院大幅度提高人员配置。

然而，检察机关调查案件所涉及的内容不仅仅与在德国开展恐怖主义袭击有关，那些在当地曾为极端组织“伊斯兰国”（IS）效力的叙利亚人进入德国后，会因曾加入过恐怖组织而承担刑事责任。目前，在德国受到联邦刑侦局密切监视的伊斯兰“危险分子”已超过700人。

免费试阅14天