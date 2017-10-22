全球有11亿无身份证“隐形人”

（联合早报网讯）全球有11亿“隐形人”，他们没有任何身份证明文件，因此在法律上是不存在的，也无法享有任何卫生和教育服务。

世界银行的“验明身份发展计划”（ID4D）今日发布年度会议报告时表示，这些人大多数住在非洲和亚洲，超过三分之一是易受暴力影响的儿童，从出生起就没有进行身份登记。在面临贫困、歧视、流行病或武装冲突的地方，此一情况尤为严重。

ID4D计划负责人德赛说，造成这种现象的原因很多，最主要的原因是发展中地区的政府机构与人民所住地区之间的距离。以秘鲁亚马逊森林一带来说，坐船到最近的行政部门可能须五天时间。

此外，很多家庭也不知道出生登记的重要性，或者说不登记的坏处，即无法享受到基本权利与福利，也可能沦为童工或童婚的受害者。

联合国的日内瓦代表、国际培幼会会长洛伊斯说，即使有些家庭知道出生登记的重要性，但也可能因为代价过于高昂而放弃。为此，非洲和亚洲的数百万儿童只有到达入学年龄才会首次与行政部门有所接触，但洛伊斯说，入学或参加全国性考试也须要出生证。

政治气候也影响出生登记情况。例如由于政府的歧视，有些族群会害怕受到迫害而不敢去登记。在许多国家，私生子或妇女被强奸后生下的孩子也会被刻意隐瞒出生事实。

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