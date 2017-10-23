日执政联盟议席超过300个

（联合早报网讯）共同社报道，日本众议院选举，联合执政的自民党和公明党已获得309个议席，加上自民党事后认可的三名无党派候选人在内，已经超过了总议席数465个的三分之二（310个）。安倍政府获得大胜，将继续执政。

从民进党分离的立宪民主党已敲定54个议席，一跃成为最大在野党。东京都知事小池百合子担任党首的希望之党势头低迷，预计议席数少于之前定下的57席目标。

预料全部465个议席可在周一下午确定。自民党总裁、首相安倍最早11月1日将在特别国会上被指名为第98任首相，启动第四届安倍内阁。

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