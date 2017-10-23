槟城土崩11名失踪者尸体都寻获

（联合早报网讯）槟城土崩搜救队伍经历约48小时不间断的搜寻后，今早陆续最后两名失踪者的尸体，他们是27岁的工程师袁铬贤（译音）及孟加拉男子莫哈末莫尼鲁尔。

槟城州政府秘书法力占今早在记者会表示，搜救队今早7时03分先发现袁铬贤的尸体，10分钟后再发现孟加拉外劳莫尼鲁尔的尸体。他说，莫尼鲁尔的尸体较容易移出，因此当局在上午8时40分将其尸体先载往槟城中央医院太平间。

土崩发生在上周末上午8时许发生，当时现场共有14人，当中三名外劳及时逃生，另外11人惨遭活埋。

法力占说，袁铬贤的尸体困在倒塌的铁架中，必须以人力挖土取出，因此直至11时02分才挖出。他指袁铬贤的尸体完整，过后也被载往太平间解剖。

法力占表示，所有11名失踪者的尸体都移出现场后，搜救队仍派出六只搜救犬继续在土崩范围搜寻其他可能失踪者。“根据资料，现场已没有其他失踪者。但为安全起见，当局将按标准作业程序继续搜寻。”

此外，马来西亚天然资源与环境部表示，发展商未经环境局批准就展开这项发展计划，槟城政府也疏于监督，结果导致这次惨祸。槟州行政议员曹观友今日则在记者会表示，州政府已经指示市议会报警，让警方调查发展商是否涉及“专业疏忽”（professional negligence）。

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