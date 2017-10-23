马警方要求国际刑警协寻刘特佐

（联合早报网讯）马来西亚副首相及内政部长阿末扎希表示，警方已要求国际刑警协助寻找年轻富豪刘特佐，但至今并未未收到任何详细情报。反对派一直指责政府掩护刘特佐，以免他被捕及爆出更多一马公司的内幕，政府否认反对党的这些指责。

马来西亚国会今天开议。公正党鹅唛区国会议员阿兹敏阿里提出附加问题时表示，他几个月前已要求警方通过国际刑警追缉刘特佐，他要内政部说明警方是否已经照办，也要知道警方对此案的调查进展。阿兹敏阿里也是雪兰莪州务大臣。

阿末扎希答询时并未直接提到刘特佐的名字。他说：“有关这起案件，我们已向国际刑警求助，以找出鹅唛区国会议员（阿兹敏阿里）提到的那个人（刘特佐）的下落。”

阿末扎希表示，警方还没有接获国际刑警的相关情报，但他相信国际刑警将采取专业的行动。他说，多个国家的不同政府机构也正调查此案，他相信这些机构将展开充分调查。他表示，除非政治人物鸡蛋里挑骨头，否则此案已经不再是个课题。

美国司法部在调查一个马来西亚发展有限公司（1MDB、一马公司）资金被指滥用案的报告多次提及刘特佐，并指刘特佐滥用一马公司资金购买钻石、游艇和专机。其他多个国家针对一马公司的调查，也发现刘特佐涉案。

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