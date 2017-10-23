英卫生部门：病人需要休息而非抗生素

（联合早报网讯）英格兰公共卫生署说，目前有多达五分一处方抗生素的个案，均没有必要动用抗生素。

该署指出，很多病症其实可以自行康复，这些病人需要的是回家多多休息。滥用抗生素会助长抗药性细菌或病毒，令传染病更难处理。

英格兰公共卫生署医务总监考斯福德（Paul Cosford）向英国广播公司（BBC）表示：“在一般情况中，我们不常需要用上抗生素。我们大多数人都不时会受到感染，但我们自己的免疫系统已经足以应付。”

他说：“什么时候才需要开出抗生素，医生们有能力判断。事实上，在没有需要时服用抗生素，会令你更容易在接下来数个月，感染该款抗生素对付不了的传染病。””

他指出，如果患上一般传染病，病人可以做的是多多休息、服用扑热息痛（Paracetamol）等止痛药以及多喝液体。

现时，传染病细菌越来越“狡猾”，即使用上抗生素也不能将它们杀死。

英格兰公共卫生署实验室抗药性研究部门主管伍德福德（Neil Woodford）说，目前效用最强的抗生素，如碳青霉烯类抗生素（carbapenems），失效的情况越来越频繁。

他指出：“2005至2007年间，抗生素无法杀死细菌的个案，每年只有2-4宗。去年，抗生素无效的个案已证实超过2000宗。”

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