吉隆坡机场成为国际毒品转运站

（联合早报网讯）马来西亚警方今天宣布在吉隆坡第二国际机场起获254公斤克他命，这批毒品市价达1200万令吉（约386万新元）。马来西亚警方全国毒品罪案调查总监莫末沙烈指国际贩毒团伙已经将马来西亚当成毒品转运站，并在当地机场透过空运将毒品运到台湾。

莫末沙烈今天在记者会表示：“警方行动中检查其中六个箱子，并发现里面的248包“绿茶包”，其实装有重达254公斤的克他命，总值1200万令吉。这是警方今年在（吉隆坡第二国际机场）货运中心起获最大宗克他命毒品案。”

他说，台湾正面对毒品短缺问题，不少贩毒团伙因此把吉隆坡国际机场当成转运站，从马来西亚把毒品转运到台湾，并获取约10倍利润。

莫末沙烈表示：“一些毒品在马来西亚与国外的价格差异甚大。例如马来西亚的克他命每公斤约5万令吉（约1万6100新元），但到了台湾却暴涨成50万令吉（约16.1万新元）。海洛因的价格差异更大，在马来西亚每公斤7万令吉（约2万2520新元），在台湾的售价则高达每公斤100万令吉（约32.1万新元）。

他表示，台湾当局上个月在台北起获30公斤海洛因，并在上月27日告知马来西亚警方表示，这批毒品是从吉隆坡国际机场空运到台湾。他说：“警方初步调查发现，这两起案件所使用的地址相同。但警方尚未逮捕任何人，目前正在调查毒贩的身份和下落。”

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