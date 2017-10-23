阿末扎希：警方目前并未要求国际刑警寻找刘特佐

（联合早报网讯）马来西亚副首相及内政部长阿末扎希今天表示，警方曾要求国际刑警协助寻找年轻富豪刘特佐，但至今并未收到任何详细情报。他指警方已经结束相关调查，此案也不再是个课题。

马来西亚国会今天开议后，公正党鹅唛区国会议员阿兹敏阿里提出附加问题时表示，他几个月前已要求警方通过国际刑警追缉刘特佐，因此他要求内政部说明警方是否这么做，他也要知道警方对此案的调查进展。阿兹敏阿里也是雪兰莪州务大臣。

阿末扎希答询时并未直接提到刘特佐的名字。他说：“有关这起案件，我们曾向国际刑警求助，以找出鹅唛区国会议员（阿兹敏阿里）提到的那个人（刘特佐）的下落。”

阿末扎希表示，警方结束调查此案之前，仍未接获国际刑警的相关情报。他说，多个国家的不同政府机构也正调查此案，他相信这些机构将展开充分调查。他表示，除非政治人物鸡蛋里挑骨头，否则此案已经不再是个课题。

马来西亚一些网络媒体随即以“警方正求助国际刑警追寻富商刘特佐下落”，结果引起阿末扎希不满。副首相办公室今天下午发布声明表示，有关此案的调查已经结束，当局目前并未要求国际刑警寻找刘特佐。

声明说：警方已将有关案件（的调查）关档，国际刑警也没有针对此案提出新的要求。”声明指一些媒体挑起“警方再次寻找刘特佐”的课题，这完全是子虚乌有。

美国司法部在调查一个马来西亚发展有限公司（1MDB、一马公司）资金被指滥用案的报告多次提及刘特佐，并指刘特佐滥用一马公司资金购买钻石、游艇和专机。其他多个国家针对一马公司的调查也发现刘特佐涉案。反对派指政府掩护刘特佐，以免他被捕及爆出更多一马公司内幕，政府则否认这些指责。

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