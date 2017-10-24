防中国扩张 印度出资支持孟加拉发展

（联合早报网讯）在中国加强与南亚国家的关系，扩大影响力之际，印度也开始加强邻国关系，印度外交部长斯瓦拉吉周一（23日）在孟加拉宣布，印度援助孟加拉15项发展计划共870万美元（约1180万新元）。

中央社报道，斯瓦拉吉在访问孟加拉的最后一天，出席印度驻孟加拉高级专员公署新大楼开幕典礼时宣布，出资支持在孟加拉推动的15项发展计划。官员说，这些计划是根据国家的地域分布、社会经济效益和优先事项规划的。

这15项发展计划耗资870万美元，发展项目涵盖教育、医疗服务、资讯科技、水供应及社会福利等领域。

印度报业托拉斯（PTI）报道，斯瓦拉吉表示，印度遵循“邻国优先”政策，而孟加拉是印度邻国中最重要的一国，甚至超越战略伙伴关系。

该报道指出，中国正透过“一带一路”等政策，扩大在巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、尼泊尔等国的贷款及提供基础建设援助，同时还出售两艘二手潜舰给孟加拉，强化与孟加拉的军事关系，这让印度视为是中国对印度构筑包围网，因而积极强化与南亚周边国家关系。

印度总理莫迪4月在孟加拉总理哈西娜到访时，签署包括五年国防合作架构协定等22项协定与备忘录，同时还宣布对孟加拉优先建设项目提供优惠贷款额度45亿元。印度也提供孟加拉5亿美元向印度采购武器装备的军事贷款，积极拉拢孟加拉。

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