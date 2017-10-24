非洲偷猎大象活动减 起获象牙制品创新高

（联合早报网讯）濒危物种国际贸易公约（CITES）今天（24日）公布的报告显示，非洲2016年偷猎大象的活动连续第五年下降，但当局起获的违法象牙制品却创下新高。

该报告指出，尽管非法捕猎大象的活动整体出现下降，但“由于持续非法杀戮、土地转型和人类活动范围迅速扩张”，非洲的大象数量仍持续减少。

至于全球非法象牙贸易，在连续六年维持稳定之后，去年却有高达40公吨的非法象牙制品被起获，是自1989年以来最多的。

濒危物种国际贸易公约指出：“在非法贸易中被起获的象牙重量，是2007年的近三倍。”

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