德国设立面向难民的辟谣网站

（联合早报网讯）由德国外交部设立的辟谣网站周一（23日）正式上线运行。该网站致力于为难民提供正确信息，使他们不听信人贩子散播的谣言，对前往德国寻求避难形成合理期待。

新华社报道，德国设立这个“关于德国的谣言和移民应知的实情”网站并不是为了震慑、劝阻难民，而是为了传播信息。这是因为通往欧洲的道路充满艰难险阻，做出上路的决定应当基于事实，而不是谣言，但不幸的是，许多非法移民听信人贩子的不实信息和谣言。

除辟谣外，这个网站还介绍了去德国避难的实际成本及风险，申请避难的法律问题以及哪些人比较有可能获准避难并在德国工作。网站上还为愿意回国的难民刊登了相关援助信息。

该网站曝光了人贩子的七个谎言，其中包括“德国为阿富汗难民保留了80万个申请名额”、“德国大企业经常需要招工，所以德国每天都能接纳500名难民”、“每个难民都能收到2000欧元（约3200新元）的欢迎费”等等。

该网站还澄清，难民并不是仅凭国籍就可以获得避难许可，而且在欧洲生活也并不轻松。难民在到达德国后要同许多人住在一起，等待避难申请结果，即便获准避难，也面临着找不到工作的困难，而欧洲的生活成本是很昂贵的。

2015年，德国决定向难民开放边界后，当地便迎来了上百万主要来自中东和非洲的难民。

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