兼顾家庭与事业 韩企出招留人才

（联合早报网讯）为了留住优秀人才、提高员工的工作效率等，韩国大企业积极采用灵活的、更具人性化的工作制度。

韩国亚洲经济网报道，LG电子去年4月开始实施“弹性上下班制度”。员工只须事先跟人事部提交申请，便可根据个人情况调整上下班时间（提前或延迟1-2个小时）。该制度主要是为加班、育有8岁以下子女的员工“量身定做”。

三星电子从2015年起开始施行“自由上下班制度”。在保证一天工作4个小时以上，一周工作40个小时的前提下，员工可在早上6点到下午10点的时间段中自由选择上下班时间。该公司认为，该制度在给予员工选择权的同时也可以最大程度的提高其工作效率。

SK电讯今年首次导入“照料入学子女休假制度”。无论男性还是女性职员，若家中子女正处小学入学阶段，最长能申请90天的无薪休假。

SK电讯相关负责人表示：“孩子在刚上小学时需要适应学校生活，是非常重要的时期。为使员工拥有更多时间照顾家庭，公司决定实施这项制度。”

除了弹性的工作制度，对于时间或者空间上无法胜任全职工作的人，各大企业还设置了兼职或自选工作时间的岗位。

在熊津豪威集团，为顾客提供专业上门服务的“Coway Lady”中逾八成都是四五十的女性职员。“Coway Lady”每二至四个月就会亲自到访顾客家中，对产品进行定期维护、零部件交换以及会员管理等。

该集团负责人表示：“Coway Lady的工作上下班时间比较自由，可视个人情况调整日程，受到既要工作又要育儿的已婚女性青睐。”

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