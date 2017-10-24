朝北美局长：美选择正确就有出路

（联合早报网讯）韩国外交部官员24日透露，朝鲜外务省北美局局长崔善姬日前出席在俄罗斯举行的核不扩散会议时表示，美国放弃敌对政策，作出同拥核国朝鲜共存（coexist）的正确选择，就能为目前的局势找到出路。

韩联社报道，崔善姬是在被问及“何为朝鲜主张的美国放弃敌对政策”时说，通过外交方式和平解决问题需要营造氛围，但美国总统特朗普每日发文要挟，朝鲜自然无法坐下来对话，美国持续以军事和核威胁，以及通过经济制裁实施打压政策的话，朝鲜不会有半点让步。

据韩国外交部官员透露，崔善姬在会上并未有任何批判韩国现任政府的发言，并在涉及有关韩国的措辞时显得十分谨慎。甚至在提及海上军演时，不以“韩美联演”称呼，而称为“美国大规模海上军演”，表现出克制。

该官员还说，韩方在会上明确阐明了对朝新思路，估计崔善姬也有领会。与会者试图让崔善姬回答如何看待韩国政府，但崔善姬仅是轻描淡写一带而过。

此外，该官员针对本月18至20日在首尔举行的韩美、韩美日等六方会谈团长会谈表示，朝鲜自9月15日后一直按兵不动，韩美日均认为，若朝鲜持续不挑衅，有必要通过韩美日以及中俄的引导，在遏制挑衅方面保持现有水平，营造扭转局面的契机。

该外交部官员还表示，俄罗斯六方会谈团长有意尽快访韩与韩方团长李度勋会面，双方正在协调具体日程。

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