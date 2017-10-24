牛津经济研究院：全球经济健康增长

（联合早报网讯）来自亚洲主要制造业出口经济体的数据显示，全球贸易第三季度只是略有放缓。牛津经济研究院认为，这表明今年开局良好的全球经济扩张态势依然维持不变。

牛津经济研究院驻香港亚洲经济主管高路易（Louis Kuijs）在一份报告中援引韩国和台湾等经济体的贸易数据指出：“不同主要经济体的进口需求有所不同，但总体而言，需求相当稳健，而且地理分布广泛，证实了全球经济增长的同步性质，”

彭博社引述曾任世界银行和国际货币基金组织(IMF)经济师的高路易说，尽管人们预计美国和一些大型新兴市场的经济活动和进口将会升温，但主要受到中国经济增长放缓和进口增速下降的影响，全球贸易增速将继续放缓。IMF本月上调了全球增长预测，并调高了中国直至2020年的年均增长率预估。

韩国出口上月升至纪录高位，台湾出口金额和外销订单金额双双创历史新高。中国大陆出口保持增长，9月份增幅为8.1%。泰国出口增速保持在8月份创下的四年高点附近。

高路易写道：“亚洲主要的制造业出口经济体的数据显示全球进口需求保持良好……这表明，全球贸易增长的放缓迄今较为温和，为全球经济的健康增长提供了令人信服的证据。”

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