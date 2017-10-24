美国考虑重新制裁缅甸

（联合早报网讯）美国宣布结束制裁缅甸一年多后，如今可能由于罗兴亚人危机而再次对缅甸采取制裁措施，这包括撤销涉及暴力镇压罗兴亚人的机构及官员的军事援助，未来甚至可能透过联合国等国际组织制裁缅甸。

这是缅甸国务资政翁山淑枝及其民盟政府去年4月1日上台后，美国首次表明可能制裁缅甸。这些制裁一旦落实，势必重创翁山淑枝及民盟政府的威信。

国务院发言人诺尔特周一发布声明表示：国务院今年8月25日已经停止考虑豁免“玉法”对缅军将领的旅游限制，并可能针对施暴者实施经济制裁。

她表示：“我们对缅甸若开邦最近的局势发展，以及罗兴亚人和其他社群遭受的暴力与伤害深表关注。我们认为干下暴行的平民或志愿警卫员等个人或机构都必须追究其责任。”她说，涉及若开邦北部行动的缅军单位及军官，都将从美国各项援助计划中除名。当局也立即禁止缅军高级将领参加所有美国赞助的活动。

诺尔特表示，美国正与盟国讨论透过联合国或联合国人权委员会等组织向缅甸究责的可能性，也可能援引《全球马格尼茨基人权问责法》（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）等美国法律对缅甸进行针对性制裁。

欧盟上周已经停止邀访缅军将领，并检讨双方所有防务合作。若开邦局势若继续恶化，欧盟还将采取更多措施。

民盟秘书兼发言人年温（Nyan Win）周二接受彭博社电话访问时表示，新制裁措施对缅甸并不公平。他说：“我们（民盟）主席翁山淑枝已经同意找出民众逃往孟加拉的原因，她也要求国际社会共同寻找原因。”

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