韩政府20年内减核电站至14座

（联合早报网讯）韩国政府决定根据民调委员会“新古里5、6号机组公论化委员会”（简称“公论委”）建议重启机组建设，并持续推进以“去核电”和“扩大可再生能源”为核心的能源转型政策，到2038年核电规模将从原来的24座缩减至14座。

韩联社报道，政府计划取消六座核电站的新建计划，禁止延长14座老旧核电站的使用寿命，依次按照2017年24座、2022年28座、2031年18座、2038年14座的目标分阶段缩减核电规模，月城核电站1号机组将在综合考虑供电情况后提前关闭。

韩国政府今日召开了国务会议，审议通过根据新古里5、6号机组公论化委员会建议内容的政府方针，以及后续措施和能源转换路线图等两项议案。

青瓦台发言人朴洙贤当天在记者会上指出，会议就机组建设项目重启、后续措施、加强核电站安全标准对策、能源转换路线图及地方产业发展蓝图等议案进行审议和表决。在采取后续措施方面，政府计划通过制作白皮书和纪录片、发行验证报告等方式记录和管理征集民意的全过程。

此前，公论委于20日公布民调结果，建议政府重启暂停的新古里5、6号机组建设项目。文在寅22日就此表示政府将尊重民意，会尽快重启建设工程，并按计划推进以去核电为核心的能源转换政策。

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