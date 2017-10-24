国际社会对朝人道援助减少

（联合早报网讯）韩国总统文在寅打算向朝鲜提供800万美元援助，但与此同时，国际社会对朝人道主义援助却在急剧减少。

韩国《东亚日报》报道，随着朝鲜领导人金正恩在拥核的道路上狂奔，主导对朝鲜人道主义援助的美国等西方国家不再为朝鲜掏腰包。照此下去，朝鲜今年得到的人道主义援助将不到其目标的30%。

该报23日对联合国人道主义协调办公室金融跟踪服务报告进行分析发现，朝鲜向世界各国提出的人道主义援助要求金额为1.135亿美元（约1.55亿新元），但到目前为止仅得到3390万美元，目标达成率为29.9%。

相对于朝鲜向各国提出的援助金额，各国的援助率为47.4%，这说明国际社会对于向朝鲜提供援助态度冷淡。尤其是美国今年向全世界提供的援助金额高达32.762亿美元，但对朝鲜提供的援助金额仅占0.03%，为100万美元。欧盟甚至到目前为止没有提供一分钱。

欧盟还于16日召开理事会会议，决定全面停止同朝鲜的投资和原油以及石油产品的出口，态度极度强硬。对金正恩来说，在国际社会施压不断加码的情况下，朝鲜又失去了一项主要的资金来源。

在金正恩掌权的第一年，也就是2012年，由于人们对于他带来的变化有所期待，国际社会向朝鲜提供了1.039亿美元的人道主义援助。但当金正恩坚决不弃核之后，对朝人道主义援助于2015年降到了2340万美元，2016年为3790万美元，今年看起来会出现负增长。

但如果文在寅政府决定年内对朝鲜提供800万美元援助的话，则情况会不同，募集金额将达到4190万美元，反倒成为最近3年中获得援助最多的一年，目标达成率也将上升为36.9%。

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