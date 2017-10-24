沙特王储：沙特将重返中庸与开明

（联合早报网讯）沙特阿拉伯王储穆罕默德·萨勒曼誓言，会在沙特重建“中庸、开明”的伊斯兰王国。

他24日在利雅得出席一场经济论坛时说：“我们会回到曾经——一个中庸温和，向各宗教和全世界敞开心扉的伊斯兰国家。”

他强调，沙特很快就会终结极端主义。“我们不会再花30年来应付各种没有建设性的意见。我们现在就会摧毁它。”

沙特过去一直被国际社会视为极端保守的伊斯兰国家。不过，上个月，沙特国王萨勒曼宣布，从明年6月起准许女性开车。这项历史性决定意味着目前全球唯一禁止女性开车的国家即将解禁。

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