日本名餐厅神户牛肉造假

（联合早报网讯）日本一家著名餐厅被揭发以较廉价的普通但马牛肉（Tajima beef）来冒充神户牛肉（Kobe beef）出售，在过去一年半卖出大约3200份套餐，获利1000万日圆（约12万新元）。

香港东网报道，爆出丑闻的是由日本全国农业协同组合联合会兵库县本部（简称JA全农兵库）直接经营的“神户Plaisir”餐厅，位于神户市中央区的总店。据知，两款牛柳的售价每100克约相差2500日圆。

该餐厅负责人周一（23日）召开记者会公布事件，并在网站发声明道歉，涉事餐厅现已暂时停业。

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