美众议院展开两项涉希拉莉的调查

（联合早报网讯）美国众议院三个委员会24日宣布，将分别展开两项与前国务卿希拉莉有关的调查。国会民主党人称这是共和党人试图转移注意力。

众议院情报委员会主席、共和党众议员努内斯宣布，该委员会将与监督委员会一起展开一项针对奥巴马政府期间批准的铀矿公司交易的调查。

监督委员会同司法委员会也宣布，将对美国司法部和联邦调查局（FBI）关于希拉莉“电邮门”事件的处理进行联合调查。

2010年，美国政府批准了俄罗斯国家原子能公司收购加拿大公司Uranium One的交易，后者据称控制美国20%的铀矿资源。

《国会山报》日前披露，FBI有证据显示俄罗斯在收购Uranium One时曾采用贿赂等手段。

努内斯说，情报委员会和监督委员会想知道，FBI是否曾对上述情况进行调查，如果确实有，为何国会毫不知情。

CNN报道，上述交易发生在希拉莉任国务卿期间，而特朗普和共和党一直指称俄罗斯原子能公司向克林顿基金捐款以促使希拉莉签字批准这项交易。

希拉莉日前受访时说，这种说法纯属胡说八道，只不过是想转移注意力，使人们不再关注俄罗斯干涉2016年美国大选以及特朗普竞选团队是否与俄罗斯勾结的调查。

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