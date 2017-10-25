德财长朔伊布勒当选国会议长

（联合早报网讯）德国联邦议院24日举行了大选后的首次全会。基民盟籍的现任财长朔伊布勒被选举为新一任议长。

由于组阁谈判仍未完成，德国总统当天授权总理默克尔在新一任政府组建完成前继续领导上一届联邦政府（内阁团队）执政。

联邦议院为德国国会。75岁的朔伊布勒从1972年起即担任联邦议院议员，是目前担任这一职务者中最资深的一位。705名联邦议院议员中有501人投票支持朔伊布勒，使他以多数票当选新一任议长。

首度进入联邦议院的右翼民粹主义政党德国选择党此前已宣布抵制朔伊布勒作为新议长人选，该党党团集体投了反对票。该党推出的副议长人选格拉泽则遭到其他各党的共同反对，未能当选。

尽管面对二战后首次有极右翼色彩政党闯入国会的挑战，朔伊布勒在当选后仍镇定自若。

他在发言中呼吁德国政客们在同自己的政敌相处时互相采取柔和的身段，并切实讨论事关利益的话题，“不要为了争论而争论”。

24日下午，德国总统施泰因迈尔根据德国基本法，授权默克尔继续领导现有的由联盟党和社民党组成的政府继续执政，直到新政府组建完成。

目前，默克尔领衔的联盟党（基民盟／基社盟）与绿党和自民党的组阁谈判仍在持续。

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