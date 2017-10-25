美国恢复难民入境 但11国仍在禁止名单

（联合早报网讯）经过120天的禁令后，美国官员24日宣布，美国将恢复让难民入境，但11个“高风险”国家、其中大部份是穆斯林国家，仍将继续在禁止名单中。

法新社报道，美国总统特朗普于1月27日下令停止难民入境120天，6月底获得最高法院裁定核准后才开始执行。

美国公民及移民服务局负责难民事务的主管希金斯说，难民申请入境美国将面临更严格的审查，包括深入调查他们的社交媒体内容和连结等。

特朗普24日晚上发布针对难民的新行政令，以取代到期的原本命令。新命令将大幅削减难民的入境人数。

前总统奥巴马曾设定收容难民的最高上限，在截至2017年9月30日的财政年里，美国收容的难民数量最高为11万人。

今年1月上任后，特朗普把收容难民数量减至5万3000人，并寻求全面禁止难民入境。在2018财政年里，特朗普把难民入境人数限制在4万5000人。

美国官员拒绝透露11个受影响国家的名单，但表示此名单与2015年需接受更严格审查的国家名单相同。美国政府将对这11个国家进行为期90天的安全与情报评估。

有难民机构指出，受影响国家包括埃及、伊朗、伊拉克、利比亚、马里、朝鲜、索马里、南苏丹、苏丹、叙利亚和也门。

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