纽约500年一遇洪灾恐变5年一次

（联合早报网讯）最新研究先显示，2030年至2045年间起，美国金融中心和人口最多的城市纽约可能每五年就会出现过去500年才发生一次的2.3米高洪灾。

这份刊登在“国家科学院学报”（PNAS）的研究指出，由于海平面持续加速上升，纽约的“洪水高度将更高，次数更频繁”。

研究显示，纽约海平面有可能在2000年到2030年间上升13到28公分，因为多项研究显示，冰层溶化速度恐比过去认知要快。

科学家也警告，如果西南极的冰原迅速融化，到了本世纪末，纽约市的海平面可能会超过2.4米。

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