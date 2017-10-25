民调：美国也存在白人受歧视现象

（联合早报网讯）美国全国公共广播电台和哈佛大学等机构24日公布的一份联合民调显示，超过半数白人认为美国社会存在对白人的歧视，一反以往美国少数族裔是被歧视者的普遍认知。

这份民调在3453名成年人中进行，面向美国居民。结果显示，55%的白人受访者认为美国社会存在对白人的不公平现象，包括工作录用、职位晋升以及学校录取等。

尽管过半白人认为存在白人受歧视现象，但仅有少数白人受访者表示亲身遭受过歧视。约19%的受访者称在申请工作时遭歧视，13%称谋求职位晋升时遭歧视，而11%称申请学校时遭歧视。

美国是一个多种族社会，白人一直占据主导地位，非裔、拉美裔、亚裔和印第安原住民等都曾在美国历史中受到过压迫和歧视。

经过在20世纪后半叶发起的平权运动，种族歧视基本从社会主流中消失，但种族间矛盾尚未完全弥合。尤其是近年来美国贫富差距拉大以后，“身份政治”重新显现，激化了种族间矛盾。

阿克伦大学政治学者科亨说，本次民调结果是美国社会分裂的一个注脚，也部分解释了去年大选中特朗普为何爆冷胜选。

他说，一些白人选民的不满情绪让他们倒向特朗普，但尚不清楚是特朗普刺激了这种不满情绪，还是仅仅利用了这种情绪。

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