洛杉矶高温飚至40度 打破当地百年纪录

（联合早报网讯）美国加利福尼亚州洛杉矶市气温24日飙至40摄氏度，打破1909年同一天的37.2摄氏度纪录，当局已发布高温警报，并表示高温可能会持续到25日。

中央社报道，美国国家气象局的数据显示，洛杉矶市中心24日午后不久气温上升至40度。加州南部许多其他城市也测到破纪录的高温，如长岛气温达到40.5度，圣巴巴拉则达到35.5度。

美国国家气象局表示，危险的高温预计会持续到25日，之后高温天气将开始缓和。

报道说，加州南部破纪录的高温已引发了几场野火，导致高速公路多线关闭。

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