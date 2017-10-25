马国在野联盟公布替代预算案

（联合早报网讯）马来西亚在野联盟希望联盟（希盟）一如往常，在首相及财政部长纳吉提呈明年度财政预算案之前公布替代预算案。希盟承诺，一旦执政中央，将废除消费税（GST）、终止大道收费，及通过肃贪和减少不必要的开支，为国库节省200亿令吉（约64亿新元）。

根据该替代预算案，废除消费税后，希盟不仅能应付有关税收损失，还能有60亿令吉（约19亿新元）收入。

纳吉周五（27日）将在国会提呈2018年财政预算案。今天，希盟主席及国会反对党领袖旺阿兹莎率先公布主题为“聪明花费、减低税务和投选希望”的替代预算案，表明废除消费税后会以旧的销售税取代，并以谨慎支出的方式增加国库。

希盟替代预算案小组主席、人民公正党格拉纳再也国会议员黄基权在记者会上指出，根据国阵政府的估算，明年消费税可为国库贡献420亿令吉（约135亿新元），而希盟以销售税取而代之后，只能收取165亿令吉（约53亿新元），因此政府表面上将损失255亿令吉（约82亿新元）收入。

不过他说，通过销售税、其他税收及降低支出的方式，就能弥补有关损失，因为一旦废除消费税，就能带动消费力和商业成长。“更重要的是，通过肃贪及杜绝浪费，包括削减首相署的拨款，保守估计可为政府省下200亿令吉。”

希盟的替代预算案拨款总额逾2585亿令吉（约832亿新元），预估收入逾2294亿令吉（约738亿新元）、发展开支约583亿令吉（约188亿新元）、营运开支约2002亿令吉（约644亿新元）；财政赤字占国内生产总值（GDP）2%，比国阵政府今年预算案的3%低。

免费试阅14天