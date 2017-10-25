德难民中心保安拉皮条 诱年轻难民卖淫

（联合早报网讯）德国媒体报道，社会工作者、难民以及保安公司内部人员称，柏林难民中心的保安人员介绍年轻难民卖淫，其中甚至包括未成年人。

德国之声中文网援引德国电视二台的报道称，保安人员劝说年轻难民出卖肉体，然后他们从中抽取提成。这些保安人员还尤其将目标对准年轻的男性难民，因为介绍这样的买卖可以赚到更多提成。

一名保安透露：“这些难民得达到一定的年龄，外表有吸引力。16岁以上的。越年轻，价格就越高。”还有一名保安说，他每介绍成一桩色情交易，就可以赚取20欧元（约32新元）。

住在难民中心的一些难民证实了这些说法。一名来自阿富汗的20岁男性难民说，一名保安反复问他：“你想做点买卖，赚点钱吗？”那名保安告诉他，如果他愿意和一位妇女发生性关系，就可以赚30欧元，没准能赚到40欧元。

这名避难申请遭拒的年轻难民说，他为自己的所作所为感到羞耻，但是他需要钱。

在柏林一个难民营工作的社会工作者说，她早就注意到保安为难民介绍皮肉生意的现象。她说，她看到一名保安给居住在这个难民营的难民钱，并证实这些难民

被介绍参与卖淫，其中还包括未成年人。

德国联邦难民与移民事务部接受《柏林晨报》采访时表示，虽然没有找到有关卖淫集团的任何证据，但当局仍会严肃对待这一消息。

联合国在今年9月公布的一份报告中指出，前往欧洲的年轻难民中有超过75%面临强迫劳动、性虐待、童婚以及其它形式的剥削和欺压。

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