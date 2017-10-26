悉尼试行新计划提高垃圾回收利用率

（联合早报网讯）澳大利亚悉尼市议会25日说，悉尼市将试行每周对餐厨垃圾、纺织垃圾等生活垃圾及电子垃圾进行分类回收，该计划是悉尼市“零废弃”规划的一部分。

新华社报道，“零废弃”规划致力于通过新的废物处理体系提高资源的回收利用率，并最大限度地减少垃圾填埋数量。

目前，悉尼市将垃圾分为普通垃圾、可回收垃圾及园林垃圾。普通垃圾通常直接被送往垃圾填埋场；至于电子垃圾，市议会每季度在指定地点提供回收服务。

新计划包括在居民楼设置公共垃圾箱，统一回收废旧衣服和纺织品，同时为居民提供每周一次的路边电子垃圾回收服务，将废旧设备中的矿物和材料等回收利用。

居民还可以选择性地参与餐厨垃圾试点回收服务，分开收集的餐厨垃圾将经过设备处理转化为优质肥料或能源。

此外，社区将设置有害垃圾回收中心，专门回收化学废弃物、油漆、煤气罐等。

悉尼市市长摩尔说，澳洲人越来越关注垃圾的最终去向，因此新的废弃物处理规划受到很多人欢迎。

据了解，悉尼市市民每年产生的垃圾超过6.5万公吨，其中约三成是餐厨垃圾。经过市议会努力，69%的垃圾已经不再被送往填埋场。“零废弃”规划的目标是在2030年将该比例提高至90%。

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