阿德恩宣誓就职 承诺领导所有人的政府

（联合早报网讯）新西兰总理阿德恩今天（26日）宣誓就职，她领导的工党虽未能在上个月的大选中赢得绝对多数，但她承诺将领导一个属于“所有人的政府”。

37岁的阿德恩是新西兰的第三位女总理，也是最年轻的一位。她宣誓就职后在议会大楼外向前来祝贺她的民众说：“我要我今天要强调的是‘你们的政府’。”

她说：“这是民主。当然，不是所有人都投我们一票，但我们承诺，无论你投票给谁，无论你住在新西兰哪个角落，这将是所有新西兰人的政府。”

不过，阿德恩拒绝透露其政府优先处理的事项是哪些，并表示下周才会公布。

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