美国政府公布部分肯尼迪遇刺档案

（联合早报网讯）美国国家档案局26日公布了2891份前总统肯尼迪（John F. Kennedy）遭暗杀的相关文件，但部份“敏感”的档案将延后公开。

据报道，美国总统特朗普26日下令公开这起案件的档案，但接受联邦调查局和中央情报局等机构请求，暂时保留部分档案再作审核。

他下令再给180天时间进行审查，让相关机构再度检视剩下的档案，看是否有理由保留任何档案。

有官员说，特朗普不太愿意同意联调局等机构的请求，但基于国家安全和其他考虑保留数千件档案不解密，最后觉得别无选择，只能接受他们的要求。

1963年11月22日发生的肯尼迪遇刺案，是近代美国史的划时代大事。当局表示，肯尼迪是被独自犯案的欧斯华（Lee Harvey Oswald）枪杀，但一直以来，坊间却流传多种理论，挑战官方版本。因此史学家和阴谋论者都引颈企盼密件全数解密。

1992年，美国当局通过法律允许肯尼迪案密件公开以来，已有数百万份文件公诸于世。法律的规定，部分档案须等到25年后才能公开，而该期限已于26日截止。

研究该案的学者认为，26日解密的档案不太可能含有任何爆炸性的内容，或平息有关此案的众多阴谋论。

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