韩外交部赞赏美国对朝人权制裁

（联合早报网讯）针对美国政府26日发布朝鲜人权报告、宣布新一轮对朝制裁一事，韩国政府27日发表评论称，这有望贡献于国际社会为改善朝鲜人权而付出的各种努力。

韩联社报道，韩国政府的评论称，韩方敦促朝鲜响应国际社会相关要求，为改善朝鲜居民人权付出努力。韩方将继续与国际社会一道，为了增进朝鲜居民的人权付出各方面的努力。

美国国务院26日向议会提交《关于朝鲜践踏人权和审查制度的报告》，报告指朝鲜七名人员和三个机构牵涉严重的侵犯人权问题。

美国财政部依据这份报告，将这些个人和机构列入制裁名单。

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