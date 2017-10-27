纳吉：取消新山东部大道（EDL）过路费

（联合早报网讯）马来西亚首相及财政部长纳吉今天宣布将撤销（memansuhkan）全国一些收费大道的过路费，其中包括连接新山关卡的东部大道（EDL）。

纳吉今天在国会提呈2018年财政预算案时，宣布上述消息。但他并未说明外国车辆入境准证费（VEP）是否也将取消，也没有透露第二通道是否也将取消收取过路费或其他细节。

每天往来新山与新加坡的柔佛各地罗厘及巴士业者都十分关注这项宣布。新加坡当局曾表明，一旦马来西亚调高或调低长堤或第二通道的过路费，新加坡方面也会相应调整这些收费。

马来西亚去年11月1日起，在新山关卡向入境的新加坡注册车辆征收20令吉（约6.45新元）入境过路费。新加坡陆路交通管理局也从今年2月15日开始，向所有入境的外国车辆征收6.4新元的相应过路费（Reciprocal Road Charge）

目前驾驶新加坡私人车辆从新柔长堤进出新山一趟，总共须支付约18新元，这包括新加坡出境过路费3.80新元，进入马国的过路费9.70令吉（约3.10新元），入境过路费20令吉（约6.40新元），从马国出境的过路费6.80令吉（约2.20新元），以及入境新加坡的过路费2.70新元。

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