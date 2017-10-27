通用电气拟售铁路业务 行业重组或加速

（联合早报网讯）美国通用电气据称正在讨论出售和剥离铁道运输和医疗保健信息技术业务，以落实其新任总裁约翰·弗兰纳里重塑业务的计划。

路透社引述熟悉此计划的人士说，这样的举措将有助于通用电气（General Electric Co）达到其减少200亿美元（272亿新元）资产的一半以上的目标。但消息人士补充说，通用电气尚未敲定这些资产剥离计划。

消息来源要求保密。 通用电气拒绝发表评论。

这将使通用电气成为美国最新一家减少资产的大公司。霍尼韦尔国际公司（Honeywell International Inc）本月初宣布，将通过创建两家新的上市公司，将部分业务剥离。

于8月出任通用电气总裁的弗兰纳里（John Flannery）于10月宣布要在今后两年里出售200亿美元左右的资产。

日本经济新闻中文网的报道说，通用电气2016财年（截至2016年12月）的铁路业务销售额为47.13亿美元，同比下降21％，营业利润为10.64亿美元，下降16％。通用电气在全球有约1万名员工。

通用电气铁路业务的营业利润率为23％，维持了较高收益，但盈利依赖于和世界最大铁路企业中国中车在新兴市场国家展开竞争的内燃机车，有观点认为其中长期增长潜力有限。

面临业绩和股价低迷的弗兰纳里认为，通用电气的业务构成复杂，人才等经营资源分散，影响了经营效率。他正在加快调整通用电气的业务结构。

在铁路业务领域，今年9月，世界第二大企业德国西门子和第三大企业法国阿尔斯通宣布合并业务。此次通用电气出售和剥离铁路业务，有可能引发铁路行业新的重组。

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