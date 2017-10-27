研究发现做白日梦也需“动脑子”

（联合早报网讯） 英国剑桥大学的研究人员发现，人们做白日梦时，其实也需要“动脑子”。

研究人员指出，人们时不时会做做白日梦，或者回想过去，畅想未来。这些事看似“不动脑子”，但事实上，名为“默认模式网络”的一组大脑区域这时正处于活跃状态。

研究人员让28名志愿者参与一个纸牌配对游戏，并在游戏过程中监测志愿者的大脑活动。结果发现，志愿者在开始了解游戏规则和试着玩游戏的过程中，负责集中注意力处理信息的大脑区域更活跃，而在志愿者不假思索就能给纸牌正确配对的过程中，“默认模式网络”变得活跃，而且这个网络与负责记忆的区域之间关联越紧密，志愿者给纸牌配对就越快、越准。

研究人员说，过去这个实验过程可能会被解释为，因为志愿者熟悉了游戏，然后就可以不去思考这个游戏，而是想些别的事，比如晚上吃什么，“默认模式网络”就在这个时候开始工作。而最新研究显示，这个网络并非被动产生的“局外者”，而是主动发挥着不可缺少的作用。

这项研究报告发表于最新一期的美国《国家科学院学报》月刊。

报告作者之一瓦坦塞韦尔把“默认模式网络”比作“自动驾驶模式”。他说：“当你沿着一条熟悉的路线开车上班时，‘默认模式网络’就会变得活跃，让人在开车时不用在每个决定上投入大量时间与精力。”

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