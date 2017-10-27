西班牙参议院授权政府统治加泰罗尼亚

（联合早报网讯） 西班牙议会参议院27日授权马德里政府直接统治自治区加泰罗尼亚，参议院是在加泰罗尼亚议会宣布独立后，作此决定。

路透社引述当地媒体的报道说，西班牙内阁定新加坡时间27日午夜召开会议，商议统治加泰罗尼亚的措施。这些措施可能包括撤消巴塞罗那自治政府的权力，直接领导该自治区的警察部队。

在加泰罗尼亚（Catalonia）议会宣布通过独立决议后，西班牙首相拉霍伊呼吁各方冷静，他写道：“我要求所有西班牙人保持冷静，法治将会使加泰罗尼亚恢复合法性。”

路透社引述加泰罗尼亚议会发言人27日的话说，独立决议是以70票赞成、10票反对和2票空白的票数，在有135个席位的议会获得通过。

社会党、人民党和公民党议员在议会就独立决议进行秘密投票前，离开议会大厅。

加泰罗尼亚议会宣布投票结果后，欧洲委员会拒绝置评。欧洲理事会主席图斯克说：加泰罗尼亚议会的独立宣言并没有改变任何东西，欧洲联盟只会同马德里中央政府接触。

此前，法新社引述主张加泰罗尼亚独立的联盟发言人说，主张独立的议员在议案的开头写道：“我们宣布，我们以共和国的形式成立加泰罗尼亚国。”支持独立的议员在议会中占多数。

西班牙参议院27日的会议主要是辩论是否批准政府援用宪法155条款。此条款允许马德里政府在地方政府违反条款时，接管地方政权。

拉霍伊在会上要求西班牙参议院将加泰罗尼亚主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）撤职，以阻止他带动这个自治区脱离西班牙独立。

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