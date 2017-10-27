美国经济第三季度增长3%

（联合早报网讯） 美国商务部27日公布的初步数据显示，今年第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长3%，略低于第二季度的3.1%，但超过市场预期的2.5%。

美国商务部表示，私人库存投资提速抵消了消费增速和非住宅类固定投资增速下滑对经济的不利影响。

数据显示，当季，私人库存投资为GDP增长贡献了0.73个百分点，高于前一季度的0.12个百分点。占美国经济总量近70%的个人消费开支按年率计算增长2.4%，低于前一季度的3.3%，为当季经济增长贡献了1.62个百分点。非住宅类固定投资增长3.9%，低于前一季度的6.7%，为当季经济增长贡献了0.49个百分点。

美国商务部说，第三季度，飓风“哈维”和“艾尔玛”对部分经济领域造成影响，但对全美整体经济活动的影响尚无法做出评估。据初步估计，飓风导致私人固定资产投资损失1210亿美元，政府固定资产投资下降104亿美元。

美联储日前公布的9月份货币政策例会纪要显示，美联储官员认为飓风可能拖累第三季度经济增长，但预计随着灾后重建以及灾区经济活动恢复，第四季度经济可能会有所反弹。

纪要还显示，多名美联储官员认为，如果美国经济增长的中期前景大致保持不变，今年年底再次加息可能是合适的。多数经济学家和市场人士认为，美联储将于12月再次加息。

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