韩媒：中国高官出席韩国使馆活动释放回暖信号

（联合早报网讯）在韩中两国关系因“萨德”陷入僵局的情况下，中国外交部部长助理陈晓东27日出席韩国驻华大使馆举行的国庆日活动，引发各方关注。

韩联社报道，当天，韩国驻华使馆举行“2017年度韩国开天节及国军日纪念活动”，中国政治、经济、文化、学术界1500余人出席。值得一提的是，去年中方并未派有关人士参加，而今年却派外交部部长助理（正司局级）出席。分析认为，这可视为两国关系回暖信号。

新任韩国驻华大使卢英敏在致辞时表示，韩中两国自1992年建交以来取得了飞跃性发展，虽然近期遇到一些困难，但双方有着难以分割的关系。回顾过去取得的成绩，相信双方将互相理解、互相合作，用智慧化解分歧。他指出，两国领导人7月在德国会晤时商定韩国总统文在寅将在双方协调日程后访华，期待能早日促成总统访华之行，从而助推两国夯实战略合作伙伴关系。

陈晓东代表中国政府向活动的召开表示祝贺，称中方继续秉承亲诚惠容的理念，不断深化与周边国家的睦邻友好合作，共同打造命运共同体。他指出，虽然两国关系面临困境，但双方只要继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解就一定能克服难关。中韩关系重回正轨利于增进两国人民的福祉，也将为东北亚地区和平做出贡献。

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