美国商务部初裁中国产铝箔存在倾销行为

（联合早报网讯）美国商务部27日公布初裁结果，认定从中国进口的铝箔产品存在倾销行为，倾销幅度为96.81%至162.24%。

中新社报道，应美国铝业协会贸易执法工作组的申诉，美国商务部于今年3月对从中国进口的铝箔产品发起“双反”调查。美商务部已于8月8日初裁认定上述产品存在补贴行为，补贴幅度为16.56%至80.97%。此前，美国国际贸易委员会也于4月21日做出初裁，认定从中国进口的铝箔产品存在补贴行为，对美国相关产业造成实质性损害。

根据美国商务部27日的声明，在初裁从中国进口的铝箔产品存在倾销行为后，美商务部将通知美国海关对从中国进口的上述产品征收相应的保证金。

依照美方相关程序，美国商务部和国际贸易委员会将分别于2018年2月和4月对上述调查作出终裁。如果两家机构均作出肯定性终裁，美国商务部将要求海关对相关产品征收相应关税。

美国商务部数据显示，美国去年从中国进口的铝箔产品金额约为3.89亿美元。

此前，中国商务部发言人曾表示，发展中美双边经贸关系，一要努力扩大合作，二要妥善管控分歧。随着中美经贸合作规模的日益扩大，双方应该始终保持磋商和沟通，通过对话与合作，解决双边经贸关系中出现的摩擦和分歧，始终保持中美双边经贸关系在正确轨道上前行。

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