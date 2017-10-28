民调：日本关心钓鱼岛的民众大幅减少

（联合早报网讯）日本内阁府27日公布了关于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）和竹岛（韩国称独岛）的舆论调查结果。回答“关心”和“比较关心”尖阁诸岛的受访者比例为62.2%，较2014年11月实施的上次调查大幅减少，下降了12.3个百分点。关心竹岛的人占59.3%，较相同时期实施的上次调查下降了7.6个百分点。

据日本共同社报道，对尖阁诸岛“不关心”及“比较不关心”的总计34.8%，竹岛为37.2%。主管领土问题启蒙的内阁官房负责人表示：“来自国民舆论的认知与支持对外交很重要。将努力加强宣传。”

在有关尖阁诸岛的调查中，50多岁、60多岁和70多岁的受访者回答“关心”和“比较关心”的比例均在60%以上。而49岁以下的受访者中该比例均为50%多。关于竹岛的问题中也可看出年轻人关心程度较低的趋势。

在有关“不关心”尖阁诸岛的理由的多选题中，56.4%的受访者选择“对自己的生活基本没有影响”，30.3%选择“没有了解和思考尖阁诸岛的机会”。关于竹岛的相同问题也是选择“对自己的生活基本没有影响”的人最多，占64.7%。

回答“知道”尖阁诸岛和竹岛的受访者分别为91.3%和93.8%。

两项调查的对象为日本全国共3000名18岁以上公民。关于尖阁诸岛的调查于8月实施，竹岛为7月，回答率分别为59.0%和59.7%。

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